По отзывам водителей, имеющих опыт работы в разных компаниях, работа в такси Яндекс действительно даёт возможность хорошо зарабатывать. Все автомобили брендированы под рекламу Яндекс, а при распределении заказов наши водители имеют приоритет, что повышает сумму ежесменного заработка.



Не знаете, как взять машину в аренду под такси в нашей фирме? Это несложно:

• подберите подходящий для Вас автомобиль, заполните и отправьте заявку на его аренду;

• Вам перезвонит наш сотрудник, разъяснит условия аренды и пригласит в офис для её официального оформления (для этого потребуется Ваш паспорт и водительские права);

• после заключения договора на аренду машины под такси и прохождения инструктажа Вы сможете приступить к работе.



В первые 4 смены работы водителем в такси Яндекс к Вам будет прикреплён опытный сотрудник нашего таксопарка. В первый день выезда на линию Вы сможете работать бесплатно, без оплаты аренды.