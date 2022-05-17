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ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
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Аренда авто под такси в Улан-Удэ

Стабильный заработок
  • Если Вы хорошо водите автомобиль и для Вас актуален вопрос стабильного заработка – аренда авто под такси в Улан-Удэ в нашем автопарке поможет Вам найти достойную работу в Яндекс Такси на арендованной машине.
Необходимые документы
  • Единственное условие – Вы сможете взять авто в аренду для такси, если имеете стаж вождения не менее 3-х лет и права категории "B".
Преимущества работы с нами
Очевидно, такой подход к работе в сфере пассажирских перевозок имеет свои преимущества:
• Вы получаете работу в такси на арендованном автомобиле без внесения залога и без лимита на ежесменный пробег;
• аренда авто для такси не потребует от Вас оплаты расходов на страховку, ремонт и ТО;
• все транспортные средства компании Ё-такси работают на газе, находятся в идеальном состоянии, а возраст автомобилей не превышает 2-х лет;
• каждый водитель может подобрать для себя оптимальный график выезда на линию;
• мы гарантируем круглосуточную поддержку службы безопасности и наших менеджеров.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 2-х лет
Как взять машину в аренду?
По отзывам водителей, имеющих опыт работы в разных компаниях, работа в такси Яндекс действительно даёт возможность хорошо зарабатывать. Все автомобили брендированы под рекламу Яндекс, а при распределении заказов наши водители имеют приоритет, что повышает сумму ежесменного заработка.

Не знаете, как взять машину в аренду под такси в нашей фирме? Это несложно:
• подберите подходящий для Вас автомобиль, заполните и отправьте заявку на его аренду;
• Вам перезвонит наш сотрудник, разъяснит условия аренды и пригласит в офис для её официального оформления (для этого потребуется Ваш паспорт и водительские права);
• после заключения договора на аренду машины под такси и прохождения инструктажа Вы сможете приступить к работе.

В первые 4 смены работы водителем в такси Яндекс к Вам будет прикреплён опытный сотрудник нашего таксопарка. В первый день выезда на линию Вы сможете работать бесплатно, без оплаты аренды.
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
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Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
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ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г. УЛАН-УДЭ:

• ул. Трубачеева, 67А


ТЕЛЕФОН:

+7 (301) 220-43-37


ЧАСЫ РАБОТЫ:

пн-пт 9:00-18:00

сб 10:00-14:00

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*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
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